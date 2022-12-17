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Хорватія - Марокко 2:1: огляд матчу

Сьогодні 20:28 152 0
Хорватія - Марокко 2:1: огляд матчу
#Марокко, #Хорватія

Джерело - Чемпіон.

У матчі за третє місце чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Хорватії святкувала перемогу над Марокко.

Матч завершився з рахунком 2:1. Збірна Хорватії стала бронзовою призеркою турніру. Нагадаємо, що у фіналі, який відбудеться 18 грудня, Франція зіграє з Аргентиною. Раніше у півфіналі збірна Франції перемогла Марокко (2:0), а Аргентина розгромила Хорватію (3:0).

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Матч за третє місце
17 грудня, 2022 рік

Хорватія - Марокко 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 7 Гвардіол, 1:1 - 9 Дарі, 2:1 - 42 Оршич

Хорватія: Лівакович, Станішич, Шутало, Гвардіол, Перишич, Модрич, Ковачич, Маєр (Пашаліч, 66), Крамарич (Влашіч, 61), Оршич (Якіч, 90+5), Лівая (Петкович, 66)

Марокко: Буну, Хакімі, Ель-Ямік (Амалла, 67), Дарі (Банун, 64), Аттійят-алла, ель-Ханнус (Унаї, 56), Амрабат, Сабірі (Шаїр, 46), Зієш, Ен-Несірі, Буфаль (Зарурі, 64)

Попередження: Унаї 69, Амалла 84

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