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Далич назвав кадрові проблеми хорватів перед матчем за бронзу ЧС-2022

Сьогодні 14:36 156 0
Златко Далич прокоментував матч проти Марокко
Далич назвав кадрові проблеми хорватів перед матчем за бронзу ЧС-2022

Джерело - ua-football.com.

Збірна Хорватії підходить з кадровими втратами до матчу за третє місце ЧС-2022 проти Марокко.

Про це розповів головний тренер хорватів Златко Далич.

“Це наша сьома гра менш ніж за місяць, ми вимотані. Ми маємо певні проблеми з травмами – Юранович, Брозович, Гвардіол. Побачимо, яка ситуація буде завтра. Ми повинні бути обережні, я хотів би, щоб гравці були справедливі до всіх і повідомляли про кожну маленьку проблему зі здоров'ям, тому що нам необхідна повна готовність.

Усі хотіли б зіграти в останньому матчі турніру, але нам потрібно все ретельно зважити”, - сказав Далич.

Читайте: Далич: Матч Хорватії з Марокко — грандіозний фінал для маленького світу

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