Далич назвав кадрові проблеми хорватів перед матчем за бронзу ЧС-2022

Збірна Хорватії підходить з кадровими втратами до матчу за третє місце ЧС-2022 проти Марокко.

Про це розповів головний тренер хорватів Златко Далич.

“Це наша сьома гра менш ніж за місяць, ми вимотані. Ми маємо певні проблеми з травмами – Юранович, Брозович, Гвардіол. Побачимо, яка ситуація буде завтра. Ми повинні бути обережні, я хотів би, щоб гравці були справедливі до всіх і повідомляли про кожну маленьку проблему зі здоров'ям, тому що нам необхідна повна готовність.

Усі хотіли б зіграти в останньому матчі турніру, але нам потрібно все ретельно зважити”, - сказав Далич.