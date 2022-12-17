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Далич: Матч Хорватії з Марокко — грандіозний фінал для маленького світу

Сьогодні 13:38 40 0
Златко Далич прокоментував матч проти Марокк.
Далич: Матч Хорватії з Марокко — грандіозний фінал для маленького світу

Джерело - football.ua.

Для збірної Хорватії та Марокко матч за третє місце ЧС-2022 буде грандіозним фіналом маленького світу.

Про це розповів наставник хорватів Златко Далич.

"Марокканці зіграли чудово і заслужили таку підтримку. Наші уболівальники також дуже гучні, і я думаю, що буде рівна підтримка для обох команд.

Марокко нагадує мені нас чотири з половиною роки тому. Ніхто не очікував від них такого високого рівня, але вони досягли того, де вони є, завдяки своїй якості та емоціям. Від матчу до матчу вони тільки зростали, і я думаю, що нас чекає багато складніший матч, ніж той, з відкриттям групи. Ми маємо повну повагу і велику повагу до них. Вони демонструють єдність і нікого не бояться.

Для нас це великий фінал. Велика гра, боротьба за медалі. Повторюся, у нас максимальна повага до Марокко, яке є одним із найприємніших сюрпризів на чемпіонаті, і вони думають так само, як і ми, тому гратимуть у найкращому з можливих складів. Вони хочуть бути третіми, для нас обох це великий фінал, а якщо дивитися на півфінали, то це був максимум і для нас, і для них. У суботу відбудеться грандіозний фінал маленького світу.

Вони знають, що це велика річ, вони досягли сенсаційного успіху, і незалежно від того, що говорить наш суперник, ми знаємо, що для них це великий фінал. Це великий фінал для двох маленьких збірних. І нас не хвилює, що вони вирішать робити", - відзначив Далич.

Нагадаємо, Брозович пропустить матч за третє місце на ЧС-2022 з Марокко.

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