Шевченко назвав фаворита матчу Аргентина - Франція

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі заслужив перемогу на чемпіонаті світу.

Про це розповів ексголовний тренер збірної України Андрій Шевченко в інтерв'ю Sky Sports.

"Мессі – символ Аргентини. Легенда, один із найкращих гравців усіх часів. Його можна поставити в один ряд з Марадоною та Пеле. Такий гравець заслуговує на перемогу на чемпіонаті світу.

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Великою історією стане не лише те, що він зробив у своїй кар'єрі, а й те, як він грає зараз. Він абсолютний лідер, який проводить чудові матчі, забиває хороші голи, робить передачі партнерам по команді. Він справжній лідер та капітан

Думаю, Мессі найкращий. Якщо говорити про Пеле та Марадону, той час був інший. Але у Мессі є все", - розповів Шевченко.