Головне
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022
Сьогодні 18:11 1478
Зозуля: Ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію
Сьогодні 21:06 108
Калініна обіграла росіянку і вийшла у фінал турніру в Франції
Сьогодні 19:43 295
Помер легендарний Синиша Михайлович
Сьогодні 16:32 571
ФІФА відмовила Зеленському в поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022
Сьогодні 14:17 1240 2
Аргентина - Франція: анонс і прогноз фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 18:17 2143
Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ
Вчора 17:45 5646
Аталанта продовжила контракт з Маліновським
Вчора 11:10 846
Деха та Марущак здобули золото та срібло чемпіонату світу
Вчора 09:10 495
Гол дня: гравець збірної Франції забив у півфіналі ЧС-2022 через 16 секунд після виходу на поле
14.12.2022 23:32 1012
Прямі трансляції

Чуамені та Ернандес пропустили тренування збірної Франції

Сьогодні 19:52 113 0
У Чуамені забій стегна, у Ернандеса - проблеми з коліном
Чуамені та Ернандес пропустили тренування збірної Франції
Фото: AFP
#Збірна Франції з футболу

Джерело - RMC Sport.

Півзахисник збірної Франції Орельєн Чуамені та захисник Тео Ернандес пропустили сьогоднішнє тренування.

Про це повідомляє RMC Sport.

У Чуамені забій стегна, у Ернандеса - проблеми з коліном. Вони прибули на стадіон, але в тренуванні участі не брали.

Раніше стало відомо, що Рафель Варан, Ібраїма Конате та Кінгслі Коман не тренувались через застуду. Адріан Рабйо та Дайо Упамекано, які захворіли раніше, вже почуваються краще.

Матч Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня о 17:00 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
У білорусі затримали бронзову призерку Олімпійських ігор У білорусі затримали бронзову призерку Олімпійських ігор 892
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022 Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022 1478
Аргентина - Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022 Аргентина - Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022 1245
Хорватія - Марокко: онлайн трансляція матчу за третє місце ЧС-2022 Хорватія - Марокко: онлайн трансляція матчу за третє місце ЧС-2022 1867
ФІФА відмовила Зеленському в поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022 ФІФА відмовила Зеленському в поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022 1240 2
Манчестер Сіті отримає найбільшу виплату від ФІФА за участь гравців на ЧС-2022 Манчестер Сіті отримає найбільшу виплату від ФІФА за участь гравців на ЧС-2022 893
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 261041
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 181290 7
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 23284
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14675
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 11870
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 23134