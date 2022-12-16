Чуамені та Ернандес пропустили тренування збірної Франції

У Чуамені забій стегна, у Ернандеса - проблеми з коліном

Джерело - RMC Sport.

Півзахисник збірної Франції Орельєн Чуамені та захисник Тео Ернандес пропустили сьогоднішнє тренування.

Про це повідомляє RMC Sport.

У Чуамені забій стегна, у Ернандеса - проблеми з коліном. Вони прибули на стадіон, але в тренуванні участі не брали.

Раніше стало відомо, що Рафель Варан, Ібраїма Конате та Кінгслі Коман не тренувались через застуду. Адріан Рабйо та Дайо Упамекано, які захворіли раніше, вже почуваються краще.

Матч Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня о 17:00 за київським часом.