Варан та Конате простудилися за два дні до фіналу ЧС-2022

Вони також пропустили тренування сьогодні

Джерело - RMC Sport.

Ще два футболісти збірної Франції простудилися на чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє RMC Sport.

Це центральні захисники Рафаель Варан та Ібраїма Конате. Їхня ситуація не викликає занепокоєння, але персонал уважно стежитиме за станом їх здоров’я.

Вони також пропустили тренування сьогодні, 16 грудня, як і Кінгслі Коман, який простудився днями раніше.

Адріан Рабйо та Дайо Упамекано, які захворіли раніше, вже почуваються краще. Вони вже тренуються другий день поспіль.

У розташуванні збірної Франції не говорять про ймовірний спалах ковіду. Але тестів ніхто не здавав.

Матч Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня о 17:00 за київським часом.