Дешам: Деякі футболісти збірної Франції мають температуру

У кількох гравців збірної Франції є застуда перед фіналом ЧС-2022 проти Аргентини.

Про це розповів головний тренер "синіх" Дід'є Дешам.

"Ми не тривожимося. Температура впала в Досі в останні дні, кондиціонер працює на повну потужність. Деякі футболісти мають температуру, ми обережні з цим. Гравці, які грали більше, можуть бути чутливішими до вірусів. Не впадаючи в параною, ми вжили заходів обережності з Упамекано, з яким це сталося після Англії, і з Рабйо", - сказав Дешам.