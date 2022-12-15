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Дешам: Деякі футболісти збірної Франції мають температуру

Вчора 23:54 207 0
Тренер "синіх" прокоментував проблеми зі здоров'ям у своїх гравців
Дешам: Деякі футболісти збірної Франції мають температуру
#Дешам, #Збірна Франції з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Le Figaro.

У кількох гравців збірної Франції є застуда перед фіналом ЧС-2022 проти Аргентини.

Про це розповів головний тренер "синіх" Дід'є Дешам.

"Ми не тривожимося. Температура впала в Досі в останні дні, кондиціонер працює на повну потужність. Деякі футболісти мають температуру, ми обережні з цим. Гравці, які грали більше, можуть бути чутливішими до вірусів. Не впадаючи в параною, ми вжили заходів обережності з Упамекано, з яким це сталося після Англії, і з Рабйо", - сказав Дешам.

Нагадаємо, Дешам двічі поспіль вивів збірну у фінал ЧС.

Збірні Франції та Аргентини зіграють у фіналі ЧС-2022 18 грудня. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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