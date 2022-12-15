Дешам двічі поспіль вивів збірну у фінал ЧС

Джерело - Чемпіон.
Головний збірної Франції Дідьє Дешам двічі поспіль вивів національну команду у фінали чемпіонатів світу (2018 та 2022).
Про це повідомляє Opta.
До нього це вдавалося трьом тренерам:
- Вітторіо Поццо, збірна Італії (1934, 1938)
- Карлос Білардо, збірна Аргентини (1986, 1990)
- Франц Беккенбауер, збірна Німеччини (1986, 1990)
У фіналі ЧС-2022 18 грудня о 17:00 зіграють Аргентина та Франція.
2 - Didier Deschamps is the fourth manager to lead a nation to back-to-back World Cup finals, after Vittorio Pozzo with Italy (1934, 1938), Carlos Bilardo with Argentina (1986, 1990), and Franz Beckenbauer with Germany (1986, 1990). Midas. pic.twitter.com/eauFEetYM4— OptaJoe (@OptaJoe) December 14, 2022