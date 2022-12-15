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Дешам двічі поспіль вивів збірну у фінал ЧС

Сьогодні 10:52 203 0
Дешам двічі поспіль вивів збірну у фінал ЧС
Фото - gettyimages
#Дешам

Джерело - Чемпіон.

Головний збірної Франції Дідьє Дешам двічі поспіль вивів національну команду у фінали чемпіонатів світу (2018 та 2022).

Про це повідомляє Opta.

До нього це вдавалося трьом тренерам:

  • Вітторіо Поццо, збірна Італії (1934, 1938)
  • Карлос Білардо, збірна Аргентини (1986, 1990)
  • Франц Беккенбауер, збірна Німеччини (1986, 1990)

У фіналі ЧС-2022 18 грудня о 17:00 зіграють Аргентина та Франція.

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