Дешам двічі поспіль вивів збірну у фінал ЧС

Головний збірної Франції Дідьє Дешам двічі поспіль вивів національну команду у фінали чемпіонатів світу (2018 та 2022).

До нього це вдавалося трьом тренерам:

У фіналі ЧС-2022 18 грудня о 17:00 зіграють Аргентина та Франція.

2 - Didier Deschamps is the fourth manager to lead a nation to back-to-back World Cup finals, after Vittorio Pozzo with Italy (1934, 1938), Carlos Bilardo with Argentina (1986, 1990), and Franz Beckenbauer with Germany (1986, 1990). Midas. pic.twitter.com/eauFEetYM4