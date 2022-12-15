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Дешам: Ми повинні максимально обмежити вплив Мессі

Сьогодні 12:54 211 0
Дідьє Дешам прокоментував гру Ліонеля Мессі
Дешам: Ми повинні максимально обмежити вплив Мессі
Фото - gettyimages
#Дешам, #Ліонель Мессі

Джерело - tribuna.com.

Капітан збірної Аргентини проводить чудовий ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

"Ця команда має чудового гравця, і це Мессі, який робить різницю. Це буде велика битва. Вони агресивні, але це хороша агресія.

Ми зробимо все можливе, щоб він не виграв ЧС. Ми знаємо, що на одній із двох футболок буде третя зірка.

Мессі грає чудово з самого початку змагань. Чотири роки тому було інакше. Він почав не з тієї позиції, що ми собі уявляли, і закінчив нападником. Тепер у них є нападник, і він має багато свободи. Він часто торкається м’яча і виглядає дуже чудово.

Він найкращий у світі або один із найкращих. Ми повинні працювати над тим, щоб максимально обмежити його вплив, так само як вони будуть робити це з деякими з моїх гравців. Але це не та Аргентина, з якою ми зіткнулися чотири роки тому", - сказав Дешам.

Раніше Дешам вийшов на друге місце за перемогами на чемпіонаті світу.

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