Прогрейс: Бронер має привести себе у форму

Ексчемпіону світу в чотирьох дивізіонах Едрієну Бронеру (34-4-1, 24 КО) слід бути у найкращій формі у бою проти українця Івана Редкача (23-6-1, 18 КО).

Про це розповів чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (28-1, 24 КО).

"Ми могли б показати добрий результат. Якщо ми з Бронером битимемося, то цифри будуть колосальними. Особливо якщо ми зустрінемося у Новому Орлеані у Super Dome. Ми зможемо показати божевільний результат.

Бронер має привести себе у форму. Я хочу, щоб він був у своїй найкращій формі. Після того, як він поб’ється зі мною, може знову повісити рукавички на цвях і займатися своїми справами.

Бронер отримає велику зарплату, після чого нехай знову вирушає на пенсію", - сказав Прогрейс.