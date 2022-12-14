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Прогрейс: Бронер має привести себе у форму

Сьогодні 14:25 170 0
Реджис Прогрейс прокоментував бій Бронер - Редкач
Прогрейс: Бронер має привести себе у форму
#Едріен Бронер, #Іван Редкач, #Реджис Прогрейс

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіону світу в чотирьох дивізіонах Едрієну Бронеру (34-4-1, 24 КО) слід бути у найкращій формі у бою проти українця Івана Редкача (23-6-1, 18 КО).

Про це розповів чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (28-1, 24 КО).

"Ми могли б показати добрий результат. Якщо ми з Бронером битимемося, то цифри будуть колосальними. Особливо якщо ми зустрінемося у Новому Орлеані у Super Dome. Ми зможемо показати божевільний результат.

Бронер має привести себе у форму. Я хочу, щоб він був у своїй найкращій формі. Після того, як він поб’ється зі мною, може знову повісити рукавички на цвях і займатися своїми справами.

Бронер отримає велику зарплату, після чого нехай знову вирушає на пенсію", - сказав Прогрейс.

Раніше Редкач анонсував бій проти Бронера.

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