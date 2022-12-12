Редкач анонсував бій проти Бронера

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) анонсував бій з ексчемпіоном світу в 4 дивізіонах Едрієном Бронером (34-4-1, 24 КО).

Про це розповів сам боксер в Instagram.

"У 2010 році я підійшов до Едрієна, щоб зробити спільне фото на шоу Оскара Де Ла Хої. Едрієн мені відмовив. З того часу я мріяв зустрітися з ним на рингу. Через 13 років я поб'юся з ним! Мрія стала реальністю. Головне - вірити в себе і не здаватися, незважаючи ні на що!

Є багато коментарів щодо його ваги, поведінки, психологічного стану, а також коментарів, які принижують нас обох. Люди не розуміють, що нема легких боїв. Кожен поєдинок – це величезна робота та дисципліна. Моя величезна повага до Едрієна за те, що зібрався. Я впевнений, що він зробить все, що може, і я готовий перемогти його. Я був готовий зустрітися з Едрієном на рингу з 2019 року. Дякую за нагоду, BLK Prime", – написав Редкач.