Луїс Енріке: Є один гравець, якого я б не взяв знову на чемпіонат світу

Джерело - ESPN.

Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке мав одного футболіста, який не виправдав його очікувань на ЧС-2022.

Про це заявив сам фахівець.

"Я знову взяв би на ЧС 25 гравців з цієї заявки. Є один футболіст, якого я б не взяв. Була б одна зміна", - сказав Енріке, не назвавши конкретне прізвище.

Іспанія вилетіла з турніру на стадії 1/8 фіналу, програвши по пенальті Марокко. Свої удари у серії не реалізували Пабло Сарабія, Карлос Солер та Серхіо Бускетс.

Раніше Луїс Енріке заявив, що хоче повернутися у клубний футбол.