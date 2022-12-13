Головне
Аргентина - Хорватія 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 21:21 2593
Верховна Рада ввела санкції проти Тимощука та 55 російських спортсменів
Сьогодні 17:39 332
Волочай: Нашим коментаторам ще дуже далеко до англійських, американських і польських
Сьогодні 16:26 366
ТОП-клуби Європи відмовились від участі у клубному чемпіонаті світу
Сьогодні 14:40 546
Визначився склад збірної України на третій етап Кубка світу в Ансі
Сьогодні 10:50 412
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA
Сьогодні 08:40 1732
Україна U-20 перемогла Польщу на чемпіонаті світу
Вчора 22:46 622
Аргентина - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 17:12 2540
Мудрик – пріоритетна ціль Арсенала на зимове трансферне вікно
Вчора 14:40 630
Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій
Вчора 14:10 37326
Прямі трансляції

Луїс Енріке: Є один гравець, якого я б не взяв знову на чемпіонат світу

Сьогодні 20:55 184 0
Луїс Енріке: Є один гравець, якого я б не взяв знову на чемпіонат світу
#Луїс Енріке

Джерело - ESPN.

Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке мав одного футболіста, який не виправдав його очікувань на ЧС-2022.

Про це заявив сам фахівець.

"Я знову взяв би на ЧС 25 гравців з цієї заявки. Є один футболіст, якого я б не взяв. Була б одна зміна", - сказав Енріке, не назвавши конкретне прізвище.

Іспанія вилетіла з турніру на стадії 1/8 фіналу, програвши по пенальті Марокко. Свої удари у серії не реалізували Пабло Сарабія, Карлос Солер та Серхіо Бускетс.

Раніше Луїс Енріке заявив, що хоче повернутися у клубний футбол.

Коментарі ()
Популярне зараз
18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 6444
Аргентина - Хорватія 0:0. ОНЛАЙН Аргентина - Хорватія 0:0. ОНЛАЙН 2593
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику 2041
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 2327
Болотніков: УЄФА пригрозили Шевченку виключенням України через Павелка Болотніков: УЄФА пригрозили Шевченку виключенням України через Павелка 1793 2
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA 1732
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 23380 3
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187863
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 34716
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 47970
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 25589
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 11812