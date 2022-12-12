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Магвайр: Арбітр гри з Францією був дуже поганий у прийнятті рішень

Сьогодні 11:38 267 0
Гаррі Магвайр розкритикував головного арбітра зустрічі Вілтона Сампайо з Бразилії.
Магвайр: Арбітр гри з Францією був дуже поганий у прийнятті рішень
Фото - gettyimages
#Гаррі Магвайр

Джерело - sport.ua.

Головний арбітр матчу Франція - Англія допускав надто багато помилок під час гри.

Про це розповів оборонець англійців Гаррі Магвайр.

"Я вважаю, що рефері був дуже поганий в ухваленні рішень протягом усього матчу. Ми, гравці, постійно приходимо до журналістів, нас критикують, тому було б непогано подивитися, як суддя вийде сюди і скаже, чи добре він відпрацював у цьому матчі. У першому таймі було 5-6 незафіксованих фолів збірної Франції.

Актуально: Англія - Франція 1:2: огляд матчу

Спочатку він не хотів ставити пенальті у другому таймі. А фол на Букайо Сака був явним порушенням, яке спричинило перший гол французів. Це найважливіші моменти, найважливіші рішення. І від рефері хочеться очікувати, щоб ці рішення були правильними. На жаль, не було жодного такого рішення", - сказав Магвайр.

Раніше стали відомі півфінальні пари ЧС-2022.

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