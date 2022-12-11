Роналду прокоментував невдачу на ЧС-2022: Моїй мрії прийшов кінець

ЧС-2022 став для форварда збірної Португалії Кріштіану Роналду останнім у кар'єрі.

Про це заявив сам гравець.

"Виграти ЧС з Португалією було моєю найбільшою та найамбітнішою мрією. Але мрії настав кінець. Я боровся за свою мрію, я провів 5 чемпіонатів світу та віддав усі сили у цих матчах. Ніколи не здавався, завжди був поруч з чудовими гравцями, нас підтримували мільйони португальців. На жаль, мрії настав кінець.

Я хочу зазначити, що дуже багато було сказано і написано останнім часом, але я завжди був максимально відданий збірній Португалії. Завжди боровся за нашу мету, ніколи не повертався спиною до команди та країни. Поки більше нічого не говоритиму.

Дякую, Португалія, дякую, Катар. Мрія була прекрасною доти, доки вона тривала", - сказав Роналду.