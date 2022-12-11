Головне
Збірна Франції здолала Англію в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 23:14 732
Пакьяо виграв у корейського блогера у благодійному бою на підтримку українців
Сьогодні 16:09 615
Спенс потрапив у ДТП через 14-річного підлітка
Сьогодні 11:04 310
Сантуш може бути звільнений найближчими днями
Сьогодні 09:51 470
Кроуфорд нокаутував росіянина Аванесяна
Сьогодні 09:26 776
Редкач проведе бій з Бронером у лютому 2023 року
Сьогодні 08:56 326
Лопес переміг Мартіна роздільним рішенням суддів
Сьогодні 08:31 529
Хегай роздільним рішенням суддів переміг Баеса
Сьогодні 06:20 792
Гол дня: Жіру розкішним ударом головою вивів Францію у півфінал ЧС-2022
Вчора 23:37 722
Англія - Франція 1:2. Як це було
Вчора 23:00 5430 1
Прямі трансляції

Роналду прокоментував невдачу на ЧС-2022: Моїй мрії прийшов кінець

Сьогодні 18:24 263 0
Команда вилетіла у чвертьфіналі, а Роналду не реалізував свою мрію
Роналду прокоментував невдачу на ЧС-2022: Моїй мрії прийшов кінець
#Кріштіану Роналду

Джерело - sport.ua.

ЧС-2022 став для форварда збірної Португалії Кріштіану Роналду останнім у кар'єрі. 

Про це заявив сам гравець.

"Виграти ЧС з Португалією було моєю найбільшою та найамбітнішою мрією. Але мрії настав кінець. Я боровся за свою мрію, я провів 5 чемпіонатів світу та віддав усі сили у цих матчах. Ніколи не здавався, завжди був поруч з чудовими гравцями, нас підтримували мільйони португальців. На жаль, мрії настав кінець.

Я хочу зазначити, що дуже багато було сказано і написано останнім часом, але я завжди був максимально відданий збірній Португалії. Завжди боровся за нашу мету, ніколи не повертався спиною до команди та країни. Поки більше нічого не говоритиму.

Дякую, Португалія, дякую, Катар. Мрія була прекрасною доти, доки вона тривала", - сказав Роналду.

Не виключено, що Кріштіану завершить кар'єру в збірній, у складі якої забив 118 голів.

Під час ЧС-2022 було кілька неоднозначних епізодів за участю 37-річного гравця. Роналду після матчу з Уругваєм хотів, щоб один з голів забрали у Бруна Фернандеша і переписали на нього. А вже у матчах на виліт гравець був незадоволений тим, що опинився на лаві запасних.

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - Франція 1:2. Як це було Англія - Франція 1:2. Як це було 5430 1
Англія - Франція 1:2: огляд матчу Англія - Франція 1:2: огляд матчу 871
Англія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Англія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1457
Аргентина - Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 1029
Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE 3872
Тимощук уперше прокоментував війну росії проти України, назвавши її СВО Тимощук уперше прокоментував війну росії проти України, назвавши її СВО 2688 3
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 34670
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 8056
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 16748 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 17087
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 55502
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 27480