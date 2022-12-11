Тайсон Ф'юрі відреагував на виліт збірної Англії з ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Британський непереможений боксер, чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі відреагував на виліт збірної Англії з чемпіонату світу з футболу - 2022, який проходить у Катарі.

"Вище голову, хлопці. Ми ще повернемося та візьмемо своє. Підтримуйте нашу країну, наших хлопців, збірну не лише після перемог", - написав Ф'юрі у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, збірна Англії у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу поступилася національній команді Франції з рахунком 1:2. Під час гри капітан англійців Гаррі Кейн не зумів реалізувати пенальті, відправивши м'яч вище воріт.

Тайсон Ф'юрі у своєму останньому поєдинку, який відбувся 4 грудня у Лондоні (Англія), технічним нокаутом переміг співвітчизника Дерека Чісора.