Льоріс побив рекорд збірної Франції за кількістю проведених матчів

Джерело - Чемпіон.
Матч проти Англії (2:1) в 1/4 фіналу ЧС-2022 став для голкіпера Уго Льоріса 143-м у складі збірної Франції.
Про це повідомляє пресслужба національної команди.
35-річний воротар побив рекорд "синіх" за кількістю ігор, раніше він належав Ліліану Тюраму.
𝐍𝐔𝐌𝐄́𝐑𝐎 𝟏 🇫🇷— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 10, 2022
Hugo Lloris honore sa 𝟏𝟒𝟑𝐞 𝐬𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 et devient le joueur le plus capé de l’histoire de l’Équipe de France devant Lilian Thuram (142) ! 🙌#ANGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ZE5JdyaN9R
Окрім цього, Льоріс вийшов на перше місце серед французів за матчами на чемпіонатах світу – 18. У Тьєррі Анрі та Фаб‘єна Бартеза було по 17.
Нагадаємо, Жіру - найкращий гравець матчу Франція - Англія за версією ФІФА.