Льоріс побив рекорд збірної Франції за кількістю проведених матчів

35-річний воротар побив рекорд національної команди

Джерело - Чемпіон.

Матч проти Англії (2:1) в 1/4 фіналу ЧС-2022 став для голкіпера Уго Льоріса 143-м у складі збірної Франції.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

35-річний воротар побив рекорд "синіх" за кількістю ігор, раніше він належав Ліліану Тюраму.

𝐍𝐔𝐌𝐄́𝐑𝐎 𝟏 🇫🇷



Hugo Lloris honore sa 𝟏𝟒𝟑𝐞 𝐬𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 et devient le joueur le plus capé de l’histoire de l’Équipe de France devant Lilian Thuram (142) ! 🙌#ANGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ZE5JdyaN9R — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 10, 2022

Окрім цього, Льоріс вийшов на перше місце серед французів за матчами на чемпіонатах світу – 18. У Тьєррі Анрі та Фаб‘єна Бартеза було по 17.

Нагадаємо, Жіру - найкращий гравець матчу Франція - Англія за версією ФІФА.