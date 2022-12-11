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Льоріс побив рекорд збірної Франції за кількістю проведених матчів

Сьогодні 11:49 328 0
35-річний воротар побив рекорд національної команди
Льоріс побив рекорд збірної Франції за кількістю проведених матчів
#Льоріс

Джерело - Чемпіон.

Матч проти Англії (2:1) в 1/4 фіналу ЧС-2022 став для голкіпера Уго Льоріса 143-м у складі збірної Франції.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

35-річний воротар побив рекорд "синіх" за кількістю ігор, раніше він належав Ліліану Тюраму.

Окрім цього, Льоріс вийшов на перше місце серед французів за матчами на чемпіонатах світу – 18. У Тьєррі Анрі та Фаб‘єна Бартеза було по 17.

Нагадаємо, Жіру - найкращий гравець матчу Франція - Англія за версією ФІФА.

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