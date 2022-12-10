Мессі: Деколи хорвати виглядали краще за Бразилію

Збірну Аргентини очікує важкий матч з командою Хорватії у півфіналі ЧС-2022.

Про це розповів капітан аргентинців Ліонель Мессі.

"З Хорватією буде важкий матч. Ця команда демонструє, що у них є клас. Проти Бразилії хорвати не поступалися. З того, що нам вдалося побачити – деколи вони навіть виглядали краще, особливо якщо аналізувати гру в центрі поля.

У них незмінний тренер з попереднього ЧС, вони добре знають один одного. Вони не просто так в півфіналі, ця зустріч буде складною", - сказав Мессі.