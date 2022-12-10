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Мессі: Деколи хорвати виглядали краще за Бразилію

Вчора 23:52 235 0
Ліонель Мессі прокоментував матч проти Хорватії
Мессі: Деколи хорвати виглядали краще за Бразилію
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі

Джерело - tycsports.com.

Збірну Аргентини очікує важкий матч з командою Хорватії у півфіналі ЧС-2022.

Про це розповів капітан аргентинців  Ліонель Мессі.

"З Хорватією буде важкий матч. Ця команда демонструє, що у них є клас. Проти Бразилії хорвати не поступалися. З того, що нам вдалося побачити – деколи вони навіть виглядали краще, особливо якщо аналізувати гру в центрі поля.

У них незмінний тренер з попереднього ЧС, вони добре знають один одного. Вони не просто так в півфіналі, ця зустріч буде складною", - сказав Мессі. 

Аргентина зіграє з Хорватією 13 грудня. Початок матчу - о 21:00 за Києвом.

Нагадаємо, ФІФА порушила справу проти Аргентини.

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