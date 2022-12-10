Пепе розніс арбітра після вильоту від Марокко в 1/4 ЧС-2022

Частина успіху збірної Марокко у матчі 1/4 фіналу проти Португалії належитьаргентинському рефері Факундо Тельо, роботою якого футболісти залишилися вкрай незадоволені.

Про це розповів захисник португальців Пепе.

"Ми пропустили гол, якого не очікували, але я повинен сказати, що це сильніше за мене. Неприйнятно, що аргентинський арбітр судив нашу гру після того, що сталося вчора, після того, що вчора говорили Мессі та вся Аргентина.

У що ми грали у другому таймі? Воротар впав на землю. Арбітр додав лише вісім хвилин. У другому таймі не було гри. Єдина команда, яка грала у футбол – це ми. Ми сумні. У нас була якість, щоб виграти чемпіонат світу, але нам не вдалося цього зробити. Вони не дали нам зіграти другий тайм.

По ходу зустрічі витрачалося багато часу, арбітр двічі говорив з воротарем, щоб той якомога швидше ввів м’яч у гру. Ми завжди намагаємося грати у свою гру, ми були вірними собі, ми наполегливо працювали. Я пишаюся цим. Ми боролися до останньої хвилини, але перемогти не змогли. Дуже сумно, почуття смутку.

90 хвилин Марокко намагалося зупинити нашу гру дрібними фолами. Суддя не давав жовті картки, не звертав на це уваги. Ми намагалися грати у футбол та покласти м’яч на землю, а суперник після відбору бив вперед та намагався виграти підбор. Таким чином їм пощастило забити гол.

Але я пишаюся своїми одноклубниками. Ми багато зробили, щоб сьогодні перемогти. Я думаю, що на Бруну Фернандеші був пенальті.

Я йду з сумом, тому що ми мали можливість виграти цей чемпіонат світу. Можу поспорити на будь-що, що Аргентина стане чемпіоном. Через те, що він зробив сьогодні. Арбітр з Аргентини. 5 з 9 арбітрів сьогодні були аргентинцями. Що ще сказати? Побачимо в кінці, хто переможе, - сказав Пепе.