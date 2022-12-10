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Збірна Марокко встановила історичне досягнення на чемпіонаті світу

Сьогодні 20:28 310 0
Марокко стало першою африканською збірною в історії півфіналів чемпіонату світу
Збірна Марокко встановила історичне досягнення на чемпіонаті світу

Джерело - suspilne.media.

Збірна Марокко дісталася історичного півфіналу чемпіонату світу. У чвертьфіналі Мундіалю-2022 в Катарі команда Валіда Реґраґі мінімально здолала Португалію - 1:0.

Для марокканців розіграш турніру в Катарі став найуспішнішим в історії ще до протистояння з Португалією. До 2022 року збірна ніколи не проходила далі стадії 1/8 фіналу, якої досягала на Мундіалі-1986.

Марокко стало першою африканською країною в історії, що буде представлена на рівні півфіналів світової першості.

До 2022 року рекордним результатом африканських збірних на турнірі була стадія 1/4 фіналу. У 1990 році її дістався Камерун, у 2002-му - Сенегал, а у 2010-му - Гана.

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