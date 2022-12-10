Ван Гал покине посаду головного тренера збірної Нідерландів

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал покине свою посаду.
Про це він розповів після вильоту в 1/4 ЧС-2022 від Аргентини (2:2, 3:4 пен).
"Я не продовжуватиму перебувати на посаді головного тренера команди. Це був визначений період часу, гра з Аргентиною – моя остання. Це мій третій термін роботи в збірній, ми не програли жодного матчу. Не знаю, у скількох перемогли", - сказав Ван Гал.
Louis van Gaal confirmed he would be stepping down as Netherlands manager following their World Cup defeat to Argentina.pic.twitter.com/qN3wTmXjiu— Sky Sports Football (@SkyFootball) December 10, 2022