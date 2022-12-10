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Ван Гал покине посаду головного тренера збірної Нідерландів

Сьогодні 10:48 205 0
Нідерландський фахівець покинув національну команду
Ван Гал покине посаду головного тренера збірної Нідерландів
#Збірна Нідерландів з футболу, #Луї ван Гал, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал покине свою посаду.

Про це він розповів після вильоту в 1/4 ЧС-2022 від Аргентини (2:2, 3:4 пен).

"Я не продовжуватиму перебувати на посаді головного тренера команди. Це був визначений період часу, гра з Аргентиною – моя остання. Це мій третій термін роботи в збірній, ми не програли жодного матчу. Не знаю, у скількох перемогли", - сказав Ван Гал.

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