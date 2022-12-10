Ван Гал покине посаду головного тренера збірної Нідерландів

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал покине свою посаду.

Про це він розповів після вильоту в 1/4 ЧС-2022 від Аргентини (2:2, 3:4 пен).

"Я не продовжуватиму перебувати на посаді головного тренера команди. Це був визначений період часу, гра з Аргентиною – моя остання. Це мій третій термін роботи в збірній, ми не програли жодного матчу. Не знаю, у скількох перемогли", - сказав Ван Гал.