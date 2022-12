Ван Гал покине посаду головного тренера збірної Нідерландів

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал покине свою посаду.

Про це він розповів після вильоту в 1/4 ЧС-2022 від Аргентини (2:2, 3:4 пен).

Louis van Gaal confirmed he would be stepping down as Netherlands manager following their World Cup defeat to Argentina.pic.twitter.com/qN3wTmXjiu