Мессі - найкращий гравець матчу Аргентина - Нідерланди

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим гарвцем матчу 1/4 ЧС-2022 з Нідерландами (2:2, 3:4 пен).

Про це повідомляє ФІФА.

Хавбек забив гол та віддав асист. Також Мессі реалізував свій удар у післяматчевій серії пенальті.

✅ No-look assist

✅ Goal to tie Batistuta’s #FIFAWorldCup record

✅ @Budweiser Player of the Match



All in a night’s work for Lionel Messi. 🐐⁰



🇳🇱 #NEDARG 🇦🇷 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud @budfootball pic.twitter.com/wVrCQHNQCv