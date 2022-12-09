Нідерланди - Аргентина 2:2 (3:4 пен). Як це було

Джерело - Чемпіон.

ЛАУТАРО ЗАБИВАЄ І ВИВОДИТЬ ЗБІРНУ АРГЕНТИНУ В ПІВФІНАЛІ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ.

3:3. Де Йонг забиває. На нас чекає вирішальний удар!

2:3. Фернандес не влучив у площину воріт!

2:3. Вегхорст забиває! Мартінес не вгадав кут.

1:3. Монтьєл розвів гокліпера і м'яч по кутах.

1:2. Копмайнерс реалізував свій удар.

0:2. Паредес забиває. Нопперт вгадав, але не потягнув удар.

0:1. Мартінес тягне друге пенальті!

0:1. Мессі забиває, розвівши м'яч і голкіпера по кутам.

0:0. Мартінес тягне удар Ван Дейка.

Нідерланди б'ють першими!

На нас чекає серія пенальті!

120' Фернандес пробивав з дальньої дистанції, але влучив у стійку!

120' Мессі пробивав з-за меж штрафного - повз ворота від захисника пішов м 'яч.

119' Бергейс по флангу прорвався і подавав на дальню стійку, але аргентинці відбиваються.

117' Ланг виконував закидання на Бергейса. Мартінес вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

116' Фернандес небезпечно пробивав. М'яч від захисника ледь за комірець гокліперу не залетів, але трохи вище воріт пройшов снаряд.

115' Лаутаро пробивав у дотик після прострілу. Ван Дейк заблокував цей удар.

114' Заміна від Ван Гала. Замість Гакпо на поле вийшов Ланг.

113' Песселья отримав жовту за грубий фол проти Гакпо.

112' Заміна в складі збірної Аргентини: замість Лісандро Мартінеса на поле вийшов Ді Марія.

111' Вегхорст порушив правила у центрі поля.

110' Монтієль за розмови отримав жовту картку.

109' Гакпо збив Мессі на фланзі. Штрафний для нідерландців.

108' Мессі виконував подачу з кутового - Нопперт забрав м'яч у руки.

107' Заміна в складі збірної Аргентини: замість Моліни на поле вийшов Монтьєль.

106' Другий овертайм розпочався!

Завершується перший екстратайм. Залишилося 15 хвилин до серії пенальті.

102' Мессі виконував подачу в карний майданчик, але м'яч усіх перелетів і пішов за межі поля.

101' Тімбер грубо зіграв проти Мессі. Штрафний для збірної Аргентини.

100' Пішла подача, але після відскоку арбітр зафіксував фол в атаці.

99' Люк де Йонг класно розвернувся і заробив штарфний удар.

98' Мессі через центр проривався, але Аке вдало зіграв у відборі.

97' Тімбер порушив правила в центрі поля. Ще один стандарт у центрі поля.

95' Гакпо в підкаті зіграв. Штрафний для аргентинців.

93' Де Йонг скинув головою своєму голкіперу м'яч. Нідерландці розпочинають позиційну атаку.

91' Без замін обійшлися тренери після основного часу.

Овертайми розпочалися!

Завершується основний час!

90' ГОООООООООООЛ! Збірна Нідерланди зрівнює рахунок! Розіграли нідерландці штрафний і Вегхорст покотив м'яч повз гокліпера!

90' Мессі за розмови отримав жовту картку.

90' Вегхорста збив Песселья. Небезпечний стандарт.

90' Люк де Йонг намагався головою скидку зробити, але невдало вийшло.

90' Гакпо виконував навіс. Арбітр зафіксував фол в атаці.

90' Паредес не дав Гакпо себе пройти. Аут для нідерландців.

90' Ван Дейк отримав жовту картку тим часом.

90' Отменді та Мартінес зіткнулися. Невеличка пауза в матчі.

90' Пробивав Бергейс і влучив у стінку.

90' Штрафний заробив Гакпо перед карним майданчиком.

90' 10 хвилин додав арбітр до основного тайму.

88' Паредес грубо зіграв і потім вдарив м'ячем у бік нідерландської лави. Жовта картка для аргентинця.

87' Бергейс збив Мессі у центрі поля. Жовта картка хавбеку збірної Нідерландів.

85' Пішла подача з корнера - аргентинці відбиваються.

84' Небезпечно пробивав Бергейс, але лише кутовий заробив хавбек збірної Нідерландів.

82' ГОООООООЛ! Нідерланди відіграють один гол! З правого флангу пішла подача і Вегхорст головою поклав м'яч у дальній кут.

81' Ще одна заміна від Скалоні. Замість Альвареса на поле вийшов Мартінес.

80' Альварес прострілював з меж штрафного, але від захисника м'яч пішов у руки голкіперу.

79' Також, заміна від Ван Гала: Вегхорст змінив Депая.

78' Подвійна заміна в збірній Аргентини: замість Тальяфіко та Пессельї на поле вийшли Акунья та Песселья.

77' Гакпо впва у штрафному майданчику. Свисток арбітра промовчав

76' Депай та Мартінес отримали по жовтій картці.

75' Сутичка між футболістами у штрафному майданчику збірної Аргентини.

73' ГООООООООЛ! Мессі забиває з пенальті!

72' Почекав арбітр на асистента ВАР і схоже, що скасування 11-метрового не буде.

70' Акунья впав у штрафному майданчику. Арбітр призначає пенальті.

68' Мессі порушив правила у центрі поля. Штрафний для нідерландців.

66' Зміна від Скалоні: замість Де Пауля на поле вийшов Паредес.

64' Заміна в складі збірної Нідерландів: замість Блінда на поле вийшов Люк де Йонг.

63' Пробивав Мессі, але трохи вище воріт пройшов м'яч.

61' Мессі заробив небезпечний штрафний перед карним майданчиком.

59' Втікли в швидку атаку аргентинцю, але Де Пауль при прострілі послизнувся і віддав м'яч супернику.

58' Ван Дейк виконував закидання на Думфріса, Акунья перехопив передачу.

56' Намагалися аргентинці втікти в швидку атаку, але Тімбер вибив м'яч в аут.

54' Мессі рукою підіграв собі у центрі поля. Штрафний для нідерландців.

53' Блінд прострілював з флангу - Ромеро блокує цю передачу.

51' Мессі втікав на ворота суперника, але вийшов з воріт Нопперт і забарв м'яч у руки.

50' Думфріс помилився у дриблінгу і втратив м'яч.

49' Депай у центрі поля заробив штрафний.

48' Мессі з кутового подавав, Макаллістер продовжив головою, але м'яч пролетів повз усіх гравців.

47' Подвійна заміна в складі збірної Нідерландів: Бергейс вийшов замість Бергвейна, а Компайнерс замінив де Рона.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Аргентинці мінімально ведуть у рахунку.

45' Також Вегхорст, який на лаві для запасних сидть отримав "гірчичник" за розмови.

45' Ромеро отримав жовту картку за грубу гру.

45' Пішла подача зі штрафного після чого Аке впав у штрафному майданчику. Свисток арбітра промовчав.

43' Також Тімбер за зайві емоції отримав попередження.

42' Акунья грубо зіграв на фланзі. Жовта картка оборонцю збірної Аргентини.

41' Гакпо подавав зі штрафного, однак арбітр зафіксував фол в атаці.

39' Мессі з розвороту пробивав, але удар прийшовся у руки голкіперу.

36' Де Пауль опинився на газоні, але зміг продовжити поєдинок.

34' ГОООООООЛ! Збірна Аргентини виходить вперед! Мессі віддав класну розрізну передачу на Моліну, який пробив повз Нопперта.

33' Де Пауль у дотик пробив, удар прийшовся у руки голкіперу.

32' Гакпо намагався видати розрізну передачу на Думфріса, але її перехопив захисник.

30' Жовту картку отримав асистент головного тренера аргентинців Самуель.

28' Гакпо виконував простріл, який вибив захисник збірної Аргентини.

26' Ще один фол у нашому матчі. Тімбер збив Макаллістера.

25' Думфріс збив Акунью на фланзі. Штрафний для аргентинців.

24' Обігралися Бергвейн з Депаєм, але удар Стівена вийшов неточним.

22' Мессі змістився в центр і пробивав по воротах. Вище воріт полетів м'яч.

21' Пішла подача після розіграшу корнера - аргентинці відбиваються.

20' Депай боровся з Отаменді у штрафному майданчику і заробив кутовий.

18' На Бергвейна пішов розрізний пас, але Мартінес вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

17' Ромеро намагався дальнє закидання виконати і втратив м'яч.

15' Думфріс головою скидував на Блінда, Дейлі трохи не дотягнувся до м'яча.

13' Подача від Макаллістер пішла, але Нопперт вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

12' У центрі поля Тімбер збив Мессі. Штрафний для аргентинців.

10' Акунья засильно прострілив. М'яч пішов за межі поля.

8' Думфріс боровся з Акуньєю на фланзі і заробив аут.

7' Ван Дайк намагався довгим пасом знайти в Гакпо, але помилився з передачею.

6' Отаменді збив Депая в центрі поля. Штрафний для нідерландців.

5' Після відскоку пробивав Де Пауль і влучив у власного партнера.

4' Контролюють нідерландці м'яч, не особливо вони в атаку поспішають.

2' Акунья намагався віддати передачу в штрафний майданчик, але м'яч було перехоплено.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Аргентини!

Лунає гімн Нідерландів!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Нідерланди: Нопперт, Думфріс, ван Дейк, Аке, Тімбер, Блінд, де Рон, де Йонг, Депай, Бергвейн, Ґакпо

Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Отаменді, Ромеро, Л. Мартінес, Акунья, Де Поль, Макаллістер, Енцо Фернандес, Месси, Альварес.

Нідерланди та Аргентина зустрінуться в межах чвертьфіналу Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю 9 грудня на стадіоні Лусаїл-Айконік. Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

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