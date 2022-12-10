Мессі посварився з ван Галом після матчу ЧС-2022 з Нідерландами

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі посварився з головним тренером нідерландців Луї ван Галом.

Після серії пенальті Мессі підійшов до тренерського штабу суперника і вступив із коучем суперника в суперечку. Через що виник конфлікт, поки що невідомо.

Ввечері 9 грудня відбувся матч 1/4 фіналу чемпіонату світу 2022, в якому зустрічалися збірні Нідерландів та Аргентини.

Збірна Аргентини в серії післяматчевих 11-метрових ударів завдала поразки Нідерландам (2:2, пен. 4:3) і вийшла до півфіналу, в якому 13 грудня зіграє проти Хорватії.