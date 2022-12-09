Каземіро: Перемога була у нас в руках, але вислизнула

Збірна Бразилії втратила перемогу над Хорватією у чвертьфіналі ЧС-2022.

Про це розповів півзахисник бразильців Каземіро.

"Всі поразки болісні, особливо коли в тебе є мета, мрія, чотири роки роботи заради цього моменту. Важко підібрати слова. Життя продовжується. Нам сумно, ми впевнені, що кожен у команді віддав усі сили.

Ми засмучені через те, як усе сталося. Перемога була в наших руках, але вислизнула. Зараз потрібен спокій, а життя має слідувати своєю чергою", – сказав Каземіро.