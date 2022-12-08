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Енріке попрощався зі збірною Іспанії

Сьогодні 22:11 159 0
Енріке попрощався зі збірною Іспанії
Фото - gettyimages
#Луїс Енріке

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке попрощався із національною командою.

Про це розповів сам фахівець у Twitter,

"Від мого імені та від імені всіх співробітників тренерського штабу. Все почалося 4 роки тому і як швидко пролетів час.

Я можу бути тільки дуже вдячний тим, хто підписав мене двічі (президенту Рубіалесу та спортивному директору Моліні). Всім співробітникам RFEF, з якими ми ділимося досвідом у всіх галузях. Звичайно ж, гравцям, які показали приклад у своїй поведінці та вірним піднятій ідеї.

Мені шкода, що я не міг більше допомогти вам.

Також дякую всім асистентам, які невпинно працюють, щоб допомогти гравцям та персоналу у всьому, що їм потрібно. Було приємно бути частиною цього.

Останнє, але не менш важливе: дякую фанатам, які незмінно висловлювали нам свою підтримку за всіх часів, особливо у найважчі моменти. Настав час прощатися і в таких випадках просто трохи подумати... команді потрібна підтримка в усіх сенсах цього слова, щоб Луїс де ла Фуенте досяг всього, чого хоче. Дякую вам!", – розповів Енріке.

Нагадаємо, головним тренером збірної Іспанії призначено де ла Фуенте.

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