Енріке попрощався зі збірною Іспанії

Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке попрощався із національною командою.

Про це розповів сам фахівець у Twitter,

"Від мого імені та від імені всіх співробітників тренерського штабу. Все почалося 4 роки тому і як швидко пролетів час.

Я можу бути тільки дуже вдячний тим, хто підписав мене двічі (президенту Рубіалесу та спортивному директору Моліні). Всім співробітникам RFEF, з якими ми ділимося досвідом у всіх галузях. Звичайно ж, гравцям, які показали приклад у своїй поведінці та вірним піднятій ідеї.

Мені шкода, що я не міг більше допомогти вам.

Також дякую всім асистентам, які невпинно працюють, щоб допомогти гравцям та персоналу у всьому, що їм потрібно. Було приємно бути частиною цього.

Останнє, але не менш важливе: дякую фанатам, які незмінно висловлювали нам свою підтримку за всіх часів, особливо у найважчі моменти. Настав час прощатися і в таких випадках просто трохи подумати... команді потрібна підтримка в усіх сенсах цього слова, щоб Луїс де ла Фуенте досяг всього, чого хоче. Дякую вам!", – розповів Енріке.