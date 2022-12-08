Сілва: Я вважаю Аргентину одним з фаворитів цього турніру

Португалець розповів про можливий фінал з Аргентиною

Джерело - Ole.

Збірна Аргентини - один з головних кандидатів на перемогу на ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів хавбек збірної Португалії Бернарду Сілва.

"Я дуже радий за Хуліана, він чудовий хлопець, чудовий гравець, який дуже здивував мене, коли прийшов в Манчестер Сіті. Не знав, чого очікувати від нього. Сподіваюся побачити його в фіналі. Я вважаю Аргентину одним з фаворитів цього турніру".

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"Мессі? Мессі є Мессі. Всі знають, на що він здатен. Сподіваюся, що якщо ми потрапимо з Аргентиною у фінал, то Ліонель або не зіграє, або зіграє дуже погано", - сказав Сілва.

Нагадаємо, Перейра більше не зіграє на ЧС-2022.