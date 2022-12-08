ФІФА відмовилися створювати компенсаційний фонд для трудових мігрантів

У Катарі буде побудований центр з питань трудових мігрантів після завершення турнірну

Джерело - inews.

ФІФА відмовилася створювати компенсаційний фонд для трудових мігрантів, які постраждали або померли внаслідок нещасних випадків під час будівництва об'єктів до ЧС-2022.

Про це повідомляє iNEWS.

Очікується, що в Катарі буде побудований центр з питань трудових мігрантів після завершення турнірну за підтримки Міжнародної організації праці.

Також зазначається, що ФІФА розраховує на те, що Катар продовжить допомагати постраждалим мігрантам та їх сім'ям за допомогою Фонду підтримки та страхування працівників, який був створений урядом країни у 2018 році.

Нагадаємо, ФІФА оштрафувала Хорватію за образи фанами воротаря Канади Боряна.