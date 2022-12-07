ФІФА оштрафувала Хорватію за образи фанами воротаря Канади Боряна

Хорватська федерація футболу оштрафована на 50 000 швейцарських франків

Джерело - The Associated Press.

ФІФА оштрафувала Федерацію футболу Хорватії за поведінку своїх вболівальників на ЧС-2022.

Про це повідомляє The Associated Press.

Хорватська федерація футболу оштрафована на 50 000 швейцарських франків (53 000 доларів) за словесні образи та знущання фанів над голкіпером збірної Канади Міланом Боряном, у якого сербське коріння.

Борян народився в етнічному сербському регіоні Хорватії. Він і його родина покинули рідне місто в 1995 році, коли його захопили хорватські війська.

ФІФА заявила, що звинувачення проти Хорватії стосуються "використання слів і предметів для передачі повідомлення, яке не підходить для спортивної події".

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