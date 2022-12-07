Фернандеш: Це нормально, коли люди приходять подивитися на Роналду

Бруну прокоментував не вихід Роналду в основі збірної Португалії

Джерело - Yahoo Sports.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду - найвідоміший гравець усіх часів у світі.

Про це розповів його партнер по національній команді Бруну Фернандеш.

"Навіть третій воротар, певно, не дуже радий сидіти у запасі. Думаєте, Кріштіану щасливий? Якби тренер посадив мене на лаву запасних у наступному матчі, я також був би розчарованим. Роналду - найвідоміший гравець усіх часів у світі. У спорті немає нікого більш відомого, ніж він".

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"Це нормально, коли люди приходять подивитися на Роналду. Не бачу у цьому нічого поганого. Кріштіану є Кріштіану. Його ім'я говорить саме за себе", - сказав Фернандеш.

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