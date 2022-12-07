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Збірна Польщі не отримає фінансових бонусів за виступи на ЧС-2022

Сьогодні 12:55 474 0
Проблемою польського футболу є брак належного фінансування.
Збірна Польщі не отримає фінансових бонусів за виступи на ЧС-2022
Фото - gettyimages

Джерело - suspilne.media.

Збірна Польщі з футболу не отримає фінансову винагороду від держави за свої виступи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

"Проблемою польського футболу впродовж років був рівень фінансування. Жорстка правда футболу полягає в тому, що великі ігри йдуть за великими грошима.

Вірю, що обов'язок держави - підтримувати розвиток цього найпопулярнішого спорту. Це передусім стосується грошей, виділених на тренування молодих людей, розбудову інфраструктури, а також розвиток та підтримку [талановитої молоді]. Для цих завдань ми виділимо додаткові кошти.

Я переконаний, що без збільшення бюджету польського футболу нам буде важко змагатися з найкращими. І наші гравці довели, що це можливо. Що це в межах нашої досяжності.

Я також вірю, що винагорода за результати на найпрестижніших турнірах - важливий елемент усієї системи та обов'язок федерації [футболу] та головних спонсорів.

Насамкінець: на бонуси для футболістів не буде виділено коштів від держави", - відзначив Моравецький.

Нагадаємо, збірна Франції впевнено переграла Польщу в 1/8 фіналу ЧС-2022.

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