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Сантуш пояснив відсутність Роналду у старті збірної Португалії

Сьогодні 21:22 369 0
Фернанду Сантуш прокоментував відсутність Кріштіану Роналду у стартовому складі збірної Португалії
Сантуш пояснив відсутність Роналду у старті збірної Португалії
#Кріштіану Роналду, #Сантуш

Джерело - sport.ua.

Головний тренер збірної Португалії з футболу Фернанду Сантуш пояснив, чому не поставив форварда Кріштіану Роналду у стартовий склад на матч 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу проти Швейцарії.

Про це розповів сам фахівець.

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"Це ніяк не пов'язано із матчем проти Південної Кореї, це питання закрите. Це варіант, який ми готували для цієї гри за кілька днів.

Тактичне рішення, не більше. Кріштіану – зразковий професіонал, і якщо він вийде сьогодні, то дуже допоможе Португалії", - розповів Сантуш.

Нагадаємо, Роналду не потрапив у старт збірної Португалії на великих турнірах вперше з 2008 року.

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