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Роналду не потрапив у старт збірної Португалії вперше з 2008 року

Сьогодні 20:50 151 0
Капітан збірної Португалії розпочне матч на лаві запасних
Роналду не потрапив у старт збірної Португалії вперше з 2008 року
#Кріштіану Роналду

Джерело - sport.ua.

Збірна Португалії зіграє проти збірної Швейцарії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

Актуально: Сантуш: Мені не сподобались слова Роналду

Головний тренер Португальців Фернанду Сантуш залишив нападника Кріштіану Роналду на лаві запасних.

Кріштіану Роналду не потрапив до стартового складу збірної Португалії на великому турнірі вперше з 2008 року. Останній матч, який Роналду розпочав на лаві запасних, також був проти Швейцарії – на груповому етапі чемпіонату Європи. До сьогодні Роналду виходив у старті в 31 матчі поспіль на ЧС та Євро.

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