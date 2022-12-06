Роналду не потрапив у старт збірної Португалії вперше з 2008 року

Капітан збірної Португалії розпочне матч на лаві запасних

Збірна Португалії зіграє проти збірної Швейцарії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

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Головний тренер Португальців Фернанду Сантуш залишив нападника Кріштіану Роналду на лаві запасних.

Кріштіану Роналду не потрапив до стартового складу збірної Португалії на великому турнірі вперше з 2008 року. Останній матч, який Роналду розпочав на лаві запасних, також був проти Швейцарії – на груповому етапі чемпіонату Європи. До сьогодні Роналду виходив у старті в 31 матчі поспіль на ЧС та Євро.