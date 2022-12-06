Головне
Збірна Марокко здолала Іспанію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Сьогодні 19:53 738
Португалія - Швейцарія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 20:47 891
Ребров може навесні очолити збірну України
Сьогодні 18:56 272
Лопес назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко
Сьогодні 17:28 476
Ювентус зацікавлений у трансфері гравця Шахтаря
Сьогодні 16:55 361
Мудрик подорожчав на 25 млн євро за версією Transfermarkt
Сьогодні 15:04 351
Підручний пропустить другий етап Кубка світу в Гохфільцені
Сьогодні 13:34 302
Костюк та Калініна - у заявці основної сітки Australian Open-2023
Сьогодні 10:32 310 1
Іспанія зіграє з Марокко, Португалія - зі Швейцарією: розклад матчів 6 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:08 502
Гол дня: кореєць Син Хо шаленим дальнім ударом забив у ворота Бразилії
Вчора 23:42 1620
Прямі трансляції

Мбаппе пропустив тренування збірної Франції

Сьогодні 20:25 200 0
Мбаппе пропустив тренування збірної Франції
Фото - gettyimages
#Кіліан Мбаппе

Джерело - football.ua.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе пропустив сьогоднішнє тренування національної команди у Катарі.

Про це повідомляє RMC Sport.

Перед тренуванням між медичним персоналом та головним тренером Дідьє Дешамом відбулася велика розмова.

Мбаппе під час тренувального заняття перебував у залі для відновлення, але зараз невідомо, чи є травма у 23-річного француза, чи йому просто потрібен додатковий відпочинок.

На ЧС-2022 у Катарі Мбаппе провів чотири матчі, в яких забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, збірна Франції впевнено переграла Польщу в 1/8 фіналу ЧС-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Марокко - Іспанія: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 Марокко - Іспанія: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 931
Марокко - Іспанія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Марокко - Іспанія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 942
Ето'о вдарив фаната ногою в обличчя після матчу ЧС-2022 - ВІДЕО Ето'о вдарив фаната ногою в обличчя після матчу ЧС-2022 - ВІДЕО 1699
Гол дня: кореєць Син Хо шаленим дальнім ударом забив у ворота Бразилії Гол дня: кореєць Син Хо шаленим дальнім ударом забив у ворота Бразилії 1620
Охоронці Павелка отримують 55-110 тисяч гривень, - Андріюк Охоронці Павелка отримують 55-110 тисяч гривень, - Андріюк 913
Збірна Бразилії розгромила Південну Корею в 1/8 фіналу ЧС-2022 Збірна Бразилії розгромила Південну Корею в 1/8 фіналу ЧС-2022 893
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14553
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1908
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28924
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 7561
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 44674
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 55380