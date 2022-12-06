Мбаппе пропустив тренування збірної Франції

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе пропустив сьогоднішнє тренування національної команди у Катарі.

Про це повідомляє RMC Sport.

Перед тренуванням між медичним персоналом та головним тренером Дідьє Дешамом відбулася велика розмова.

Мбаппе під час тренувального заняття перебував у залі для відновлення, але зараз невідомо, чи є травма у 23-річного француза, чи йому просто потрібен додатковий відпочинок.

На ЧС-2022 у Катарі Мбаппе провів чотири матчі, в яких забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, збірна Франції впевнено переграла Польщу в 1/8 фіналу ЧС-2022.