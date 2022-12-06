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Ван Гал: Ми хочемо помститися Аргентині

Сьогодні 18:11 141 0
Луї Ван Гал прокоментував матч проти збірної Аргентини
Ван Гал: Ми хочемо помститися Аргентині
Фото - gettyimages
#Луї ван Гал

Джерело - sport.ua.

Збірна Нідерландів хоче помститися Аргентині за поразку на ЧС-2014.

Про це розповів головний тренер нідерландців Луї ван Гал.

"Ми не можемо задовольнятися чвертьфіналом, бо хочемо бути чемпіонами світу. Я маю на увазі, що ми можемо стати чемпіонами світу, а не те, що ми обов'язково станемо ними. Але все можливе. Зрештою, якщо ми не пройдемо далі, ми не зможемо сказати, що зазнали невдачі.

Нам треба звести рахунки з Аргентиною. Мессі - гравець, який може вирішити результат гри самостійно. У тому матчі у 2014 році він жодного разу не торкнувся м'яча, але ми програли по пенальті. Тепер ми хочемо помститися", - розповів Ван Гал.

Нагадаємо, Ван Гал не програв жодного матчу після повернення у збірну Нідерландів.

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