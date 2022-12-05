Визначився шостий чвертьфіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії святкувала впевнену перемогу над Південною Кореєю.

Матч завершився з рахунком 4:1. Збірна Бразилії стала шостим чвертьфіналістом турніру. У 1/4 фіналу Бразилія зіграє з Хорватією, яка раніше здолала Японію. Матч відбудеться 9 грудня. Початок о 21:00.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

1/8 фіналу

5 грудня, 2022 рік

Бразилія - Південна Корея 4:1 (4:0)

Голи: 1:0 - 7 Вінісіус, 2:0 - 13 Неймар (пен), 3:0 - 29 Рішарлісон, 4:0 - 36 Лукас, 4:1 - 76 Пек Син Хо

Бразилія: Аліссон, Мілітао, Сілва, Маркіньюш, Данілу, Каземіро, Пакета, Неймар, Рафінья, Рішарлісон, Вінісіус

Південна Корея: Син Гю Кім, Мун Хван Кім, Мін Дже Кім, Йон Гвон Кім, Джин Су Кім, Дже Сон Лі, У Йон Чон, Ін Пом Хван, Чі Чхан Хван, Ки Син Чо, Хин Мін Сон

Попередження: Чон У Йон 44