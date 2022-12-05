Мбаппе: Я в Катарі не для того, щоб виграти Золотий м'яч

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе назвав своє головне завдання на ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів сам нападник.

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"Я приїхав сюди, щоби виграти цей чемпіонат світу. Я тут не для того, щоб виграти Золотий м'яч чи Золоту бутсу. Якщо вийде здобути ці нагороди, звичайно, я буду щасливий, але я тут не для цього. Я тут, щоб перемагати та допомагати збірній Франції", – заявив Мбаппе.