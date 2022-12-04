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Англія - Сенегал 3:0: огляд матчу

Вчора 23:40 185 0
Визначився четвертий чвертьфіналіст турніру
Англія - Сенегал 3:0: огляд матчу
#Англія, #Сенегал, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Англії святкувала впевнену перемогу над Сенегалом.

Матч завершився з рахунком 3:0. Збірна Англії стала четвертим чвертьфіналістом турніру. В 1/4 фіналу, який відбудеться 10 грудня, Англія зіграє з Францією, яка раніше впевнено переграла Польщу.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
1/8 фіналу
4 грудня, 2022 рік

Англія - Сенегал 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 38 Хендерсон, 45+3 Кейн, 3:0 - 57 Сака

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз (Даєр 77), Маґвайр, Шоу, Хендерсон (Філліпс 82), Райс, Беллінґем (Маунт 76), Сака (Рашфорд 65), Кейн, Фоден (Ґріліш 65)

Сенегал: Едуар Менді, Сабалі, Кулібалі, Діалло, Якобс (Балло-Туре 84), Нампалі Менді, Сісс (Гуйє 46), Діатта (Папе Матар Сарр 46), Ндіайє (Дьєнг 46), Ісмаїла Сарр, Діа (Дьєдью 72)

Попередження: Кулібалі 76.

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