Суарес: ФІФА завжди проти Уругваю

ФІФА завжди виступала проти збірної Уругваю.

Про це розповів нападник уругвайців Луїс Суарес.

"Пенальті, призначений у матчі з Португалією за епізод з Хіменесом нашкодив нам. Те ж саме можна сказати про епізод з Дарвіном сьогодні, коли нам не дали пенальті. ФІФА та суддівський комітет мають пояснити, на чому базуються рішення ставити неймовірні пенальті. Нам не поставили два 11-метрових на нашу користь в матчі з Ганою.

Це не виправдання, але ми маємо якось відповісти на цю нестачу впливу у нас. Після гри я хотів побачити своїх дітей, хоча гравець збірної Франції був з дітьми на лаві запасних. Уругвай повинен мати більше влади. ФІФА завжди проти Уругваю", - сказав Суарес.