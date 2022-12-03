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Суарес: ФІФА завжди проти Уругваю

Сьогодні 15:24 236 0
Луїс Суарес прокоментував відносини з ФІФА
Суарес: ФІФА завжди проти Уругваю
Фото - gettyimages
#Луїс Суарес

Джерело - tribuna.com.

ФІФА завжди виступала проти збірної Уругваю.

Про це розповів нападник уругвайців Луїс Суарес.

"Пенальті, призначений у матчі з Португалією за епізод з Хіменесом нашкодив нам. Те ж саме можна сказати про епізод з Дарвіном сьогодні, коли нам не дали пенальті. ФІФА та суддівський комітет мають пояснити, на чому базуються рішення ставити неймовірні пенальті. Нам не поставили два 11-метрових на нашу користь в матчі з Ганою.

Це не виправдання, але ми маємо якось відповісти на цю нестачу впливу у нас. Після гри я хотів побачити своїх дітей, хоча гравець збірної Франції був з дітьми на лаві запасних. Уругвай повинен мати більше влади. ФІФА завжди проти Уругваю", - сказав Суарес.

Нагадаємо, Б'єлса може очолити збірну Уругваю.

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