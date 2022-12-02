Мюллер: Неймовірно гірко, що Японія обіграла Іспанію

Збірна Німеччини розчарована поразкою Іспанії у матчі з Японією.

Про це розповів півзахисник німців Томас Мюллер.

"Загалом ми доклали багато зусиль, але в якийсь момент ми вже не ідеально тримали позиції, тому що хотіли занадто багато. Ми втратили дисципліну. Зусилля, які ми доклали, були величезними, але ефективність була недостатньою.

Звичайно, для нас неймовірно гірко, що Японія обіграла Іспанію, тому що ми виконали домашнє завдання. Це відчуття безпорадності", - сказав Мюллер.