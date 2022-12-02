Головне
Збірна Німеччини переграла Коста-Рику, але залишає ЧС-2022
Вчора 23:00 712
Південна Корея зіграє з Португалією, Бразилія - з Камеруном: розклад матчів 2 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 203
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:20 33955
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022
Сьогодні 00:19 663
Збірна Японії несподівано здолала Іспанію та виграла групу Е на ЧС-2022
Вчора 23:00 781
Збірна Марокко переграла Канаду та виграла групу F на ЧС-2022
Вчора 18:58 493
Збірна Хорватії зіграла внічию з Бельгією та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 18:57 492
Зоря та Колос не визначили сильнішого в 7 турі УПЛ
Вчора 17:15 305
Берінчик та Менді провели битву поглядів
Вчора 16:33 415
Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті
Вчора 16:11 685
Прямі трансляції

Мюллер: Неймовірно гірко, що Японія обіграла Іспанію

Сьогодні 09:25 260 0
Томас Мюллер прокоментував перемогу над Коста-Рікою
Мюллер: Неймовірно гірко, що Японія обіграла Іспанію
#Томас Мюллер

Джерело - tribuna.com.

Збірна Німеччини розчарована поразкою Іспанії у матчі з Японією.

Про це розповів півзахисник німців Томас Мюллер.

"Загалом ми доклали багато зусиль, але в якийсь момент ми вже не ідеально тримали позиції, тому що хотіли занадто багато. Ми втратили дисципліну. Зусилля, які ми доклали, були величезними, але ефективність була недостатньою.

Звичайно, для нас неймовірно гірко, що Японія обіграла Іспанію, тому що ми виконали домашнє завдання. Це відчуття безпорадності", - сказав Мюллер.

Нагадаємо, у збірної Німеччини - найвищий xG на груповому етапі ЧС-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 33955
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО 3467
Японія - Іспанія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Японія - Іспанія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1930
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 2645
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 5537
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 5562
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 7298
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37507
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 11521
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 16499 2
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124396
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 20122 7