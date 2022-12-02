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Мюллер: Я намагався грати з серцем у кожному матчі

Сьогодні 11:25 208 0
Томас Мюллер прокоментував виліт з ЧС-2022.
Мюллер: Я намагався грати з серцем у кожному матчі
#Томас Мюллер

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник збірної Німеччини Томас Мюллер розчарований вильотом команди з ЧС-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Це абсолютна катастрофа! Не знаю, як бути далі. Якщо це була моя остання гра, хотів би сказати кілька слів німецьким футбольним фанатам. Це було величезне задоволення, дорогі люди. У нас були чудові моменти. Я намагався грати з серцем у кожному матчі.

Я завжди викладався максимально. Іноді через мої дії були сльози радості, іноді у глядачів також з’являвся біль на обличчях. Навіть якщо мені не всі дії вдавалися, я робив це з любов’ю", - сказав Мюллер.

Нагадаємо, у збірної Німеччини - найвищий xG на груповому етапі ЧС-2022.

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