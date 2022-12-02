Лукаку став лідером ЧС з втрачених гольових моментів

Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку став одноосібним лідером в досить сумній статистиці - перше місце серед усіх гравців на ЧС-2022 по втрачених моментах. Для цього нападнику знадобився лише один тайм проти Хорватії.

Попустивши через травми два перших матчі бельгійців, Ромелу вийшов проти збірної Хорватії на 46 хвилині. Протягом тайму нападник мав чотири можливості відкрити рахунок, але не скористався жодною. На другому місці за цим показником - Кіліан Мбаппе, в якого три нереалізовані моменти, але французу для цього знадобились три матчі. Також три втрачені моменти має Роберт Левандовські.

Ще цікавий статистичний факт. В цьому матчі Лукаку набрав 1,67 xG, коли вся збірна Хорватії мала лише 0,70 xG.

Нагадаємо, Лукаку з люті поламав лаву запасних після вильоту збірної Бельгії з ЧС-2022.