Головне
Збірна Німеччини переграла Коста-Рику, але залишає ЧС-2022
Вчора 23:00 758
Південна Корея зіграє з Португалією, Бразилія - з Камеруном: розклад матчів 2 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 284
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:20 34510
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022
Сьогодні 00:19 867
Збірна Японії несподівано здолала Іспанію та виграла групу Е на ЧС-2022
Вчора 23:00 843
Збірна Марокко переграла Канаду та виграла групу F на ЧС-2022
Вчора 18:58 506
Збірна Хорватії зіграла внічию з Бельгією та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 18:57 513
Зоря та Колос не визначили сильнішого в 7 турі УПЛ
Вчора 17:15 315
Берінчик та Менді провели битву поглядів
Вчора 16:33 431
Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті
Вчора 16:11 763
Прямі трансляції

Лукаку став лідером ЧС з втрачених гольових моментів

Сьогодні 11:38 198 0
Лукаку став лідером ЧС з втрачених гольових моментів
Фото - gettyimages
#Ромелу Лукаку

Джерело - isport.ua.

Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку став одноосібним лідером в досить сумній статистиці - перше місце серед усіх гравців на ЧС-2022 по втрачених моментах. Для цього нападнику знадобився лише один тайм проти Хорватії. 

Попустивши через травми два перших матчі бельгійців, Ромелу вийшов проти збірної Хорватії на 46 хвилині. Протягом тайму нападник мав чотири можливості відкрити рахунок, але не скористався жодною. На другому місці за цим показником - Кіліан Мбаппе, в якого три нереалізовані моменти, але французу для цього знадобились три матчі. Також три втрачені моменти має Роберт Левандовські.

Ще цікавий статистичний факт. В цьому матчі Лукаку набрав 1,67 xG, коли вся збірна Хорватії мала лише 0,70 xG. 

Нагадаємо, Лукаку з люті поламав лаву запасних після вильоту збірної Бельгії з ЧС-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України на Вемблі! Підтримаємо збірну України на Вемблі! 1785
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 34510
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 5576
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 2658
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 5559
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО 3531
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 86552
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124398
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37509
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 100670
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 16503 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 29484 1