Лукаку з люті поламав лаву запасних після вильоту збірної Бельгії з ЧС-2022 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку був дуже злий після матчу 3-го туру чемпіонату світу проти Хорватії.

29-річний футболіст з'явився на полі з початком другого тайму та мав кілька 100-відсоткових нагод для голу, проте жодну не реалізував. Команди так і завершили 0:0.

😡😤Ромелу Лукаку з люті поламав лаву запасних після вильоту збірної Бельгії з ЧС-2022 pic.twitter.com/txR6ohAhwi — Champion🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ukrchampion) December 1, 2022

У підсумку бельгійці залишили Мундіаль у Катарі вже після стадії групового етапу.

Нагадаємо, в іншому матчі групи F грубий ляп воротаря збірної Канади призвів до шедеврального голу Марокко на ЧС-2022.

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