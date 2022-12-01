Головне
Збірна Марокко переграла Канаду та виграла групу F на ЧС-2022
Сьогодні 18:58 325
Збірна Хорватії зіграла внічию з Бельгією та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Сьогодні 18:57 338
Зоря та Колос не визначили сильнішого в 7 турі УПЛ
Сьогодні 17:15 226
Берінчик та Менді провели битву поглядів
Сьогодні 16:33 312
Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті
Сьогодні 16:11 459
Чоловіча збірна України - у ТОП-10 естафети на Кубку світу
Сьогодні 15:10 417
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 14:03 2501
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 14:02 1633
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій
Сьогодні 12:26 350
14-річний Азаров виборов золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 11:10 318
Блоги
Лукаку з люті поламав лаву запасних після вильоту збірної Бельгії з ЧС-2022 - ВІДЕО
Лукаку з люті поламав лаву запасних після вильоту збірної Бельгії з ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 20:27 273
Грубий ляп воротаря Канади призвів до шедеврального голу Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО
Грубий ляп воротаря Канади призвів до шедеврального голу Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 17:59 571
Дівчина дня: Кейла Алвес - гаряча бразильська волейболістка, яка заробляє на OnlyFans
Дівчина дня: Кейла Алвес - гаряча бразильська волейболістка, яка заробляє на OnlyFans Андрій Дунець
Сьогодні 14:46 360
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 13:51 3060
Топ-7 найдорожчих збірних ЧС-2022 в Катарі
Топ-7 найдорожчих збірних ЧС-2022 в Катарі Дмитро Копій
Сьогодні 13:33 259
Щенсний: Я посперечався з Мессі на 100 євро, що пенальті не призначать. Ймовірно, мене тепер дискваліфікують
Щенсний: Я посперечався з Мессі на 100 євро, що пенальті не призначать. Ймовірно, мене тепер дискваліфікують Андрій Дунець
Сьогодні 07:00 1202
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 Андрій Дунець
Сьогодні 00:30 8629
Щенсний відбив пенальті від Мессі в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО
Щенсний відбив пенальті від Мессі в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 00:09 554
Гравець збірної Мексики забив феноменальний гол із 40 метрів на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гравець збірної Мексики забив феноменальний гол із 40 метрів на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:39 830
Гравець збірної Тунісу забив вишуканий переможний гол у ворота Франції на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гравець збірної Тунісу забив вишуканий переможний гол у ворота Франції на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 19:56 1708
Буяльський забив шедевральний гол зі штрафного в останньому матчі Динамо у 2022 році - ВІДЕО
Буяльський забив шедевральний гол зі штрафного в останньому матчі Динамо у 2022 році - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 16:18 1019
Adidas підтвердив, що Роналду не торкався м'яча в моменті з голом у ворота Уругваю на ЧС-2022
Adidas підтвердив, що Роналду не торкався м'яча в моменті з голом у ворота Уругваю на ЧС-2022 Андрій Дунець
Вчора 15:23 610
ЧС-2022. Польща – Аргентина: Левандовський проти Мессі в битві за 1/8 фіналу
ЧС-2022. Польща – Аргентина: Левандовський проти Мессі в битві за 1/8 фіналу Дмитро Копій
Вчора 14:55 346
Дівчина дня: Аннекі Моленар – популярна модель із природною красою та кохана зірки збірної Нідерландів
Дівчина дня: Аннекі Моленар – популярна модель із природною красою та кохана зірки збірної Нідерландів Андрій Дунець
Вчора 12:31 1036
"За ці 12 років ти так і не зміг знайти дівчину": президент ФІФА поглузував з активіста, який підтримав Україну на ЧС-2022
"За ці 12 років ти так і не зміг знайти дівчину": президент ФІФА поглузував з активіста, який підтримав Україну на ЧС-2022 Андрій Дунець
Вчора 01:02 1156
Два голи за півтори хвилини: збірна Англії шокувала Вельс у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО
Два голи за півтори хвилини: збірна Англії шокувала Вельс у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 00:22 562
Гол дня: Рашфорд ідеальним ударом реалізував штрафний у матчі Англія - Вельс на ЧС-2022
Гол дня: Рашфорд ідеальним ударом реалізував штрафний у матчі Англія - Вельс на ЧС-2022 Андрій Дунець
29.11.2022 23:33 749
Гравець збірної Нідерландів познущався над захисниками Катару в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО
Гравець збірної Нідерландів познущався над захисниками Катару в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
29.11.2022 20:04 4016
Нападник збірної Бразилії відібрав магічні сили в ніг легендарного Роналдо - ВІДЕО
Нападник збірної Бразилії відібрав магічні сили в ніг легендарного Роналдо - ВІДЕО Андрій Дунець
29.11.2022 14:22 436
Дівчина дня: Анна Модлер - гаряча південноафриканська модель та наречена гравця збірної Англії
Дівчина дня: Анна Модлер - гаряча південноафриканська модель та наречена гравця збірної Англії Андрій Дунець
29.11.2022 13:54 639
Прямі трансляції

Лукаку з люті поламав лаву запасних після вильоту збірної Бельгії з ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 20:27 Андрій Дунець 274 0
Лукаку з люті поламав лаву запасних після вильоту збірної Бельгії з ЧС-2022 - ВІДЕО
#Збірна Хорватії з футболу, #збірна Бельгії з футболу, #Ромелу Лукаку

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку був дуже злий після матчу 3-го туру чемпіонату світу проти Хорватії.

29-річний футболіст з'явився на полі з початком другого тайму та мав кілька 100-відсоткових нагод для голу, проте жодну не реалізував. Команди так і завершили 0:0.

У підсумку бельгійці залишили Мундіаль у Катарі вже після стадії групового етапу.

Нагадаємо, в іншому матчі групи F грубий ляп воротаря збірної Канади призвів до шедеврального голу Марокко на ЧС-2022.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 8629
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 5472
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 5447
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 2501
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО 3060
Польща - Аргентина 0:2. Як це було Польща - Аргентина 0:2. Як це було 5998
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9954 6
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4823 2
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32036 2
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19772
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 6455 1
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 16488 2