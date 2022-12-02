Флік: Не звинувачую Іспанію у вильоті збірної Німеччини

Збірна Німеччини не використала свої шанси, щоб вийти в плей-оф ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер німців Ганс-Дітер Флік.

"Розчарування величезне. Я не звинувачую Іспанію [у поразці від Японії, що спричинила виліт німців]. Ніколи не дивлюсь на інші команди. Винні в цьому тільки ми самі, ми мали достатньо шансів, особливо проти Японії, а також проти Іспанії в кінці матчу.

Нам потрібно краще розвивати гравців. Ми вже багато років потребуємо 9-го номера та сильних захисників. Захист вирізняв німецький футбол протягом багатьох років. Нам потрібно повернутись до основ.

Джамал Мусіала зіграв фантастично. Мені дуже шкода такого гравця, що він більше не зіграє на цьому чемпіонаті світу.

Чи піду я у відставку? Ми швидко це вирішимо, складно відповісти зараз, одразу після гри, коли ми вилетіли. Незабаром побачимо", - розповів Флік.