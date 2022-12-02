Головне
Збірна Німеччини переграла Коста-Рику, але залишає ЧС-2022
Вчора 23:00 653
Південна Корея зіграє з Португалією, Бразилія - з Камеруном: розклад матчів 2 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 129
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:20 33435
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022
Сьогодні 00:19 494
Збірна Японії несподівано здолала Іспанію та виграла групу Е на ЧС-2022
Вчора 23:00 708
Збірна Марокко переграла Канаду та виграла групу F на ЧС-2022
Вчора 18:58 478
Збірна Хорватії зіграла внічию з Бельгією та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 18:57 478
Зоря та Колос не визначили сильнішого в 7 турі УПЛ
Вчора 17:15 294
Берінчик та Менді провели битву поглядів
Вчора 16:33 397
Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті
Вчора 16:11 647
Прямі трансляції

Флік: Не звинувачую Іспанію у вильоті збірної Німеччини

Сьогодні 08:10 213 0
Ганс-Дітер Флік прокоментував події на ЧС-2022.
Флік: Не звинувачую Іспанію у вильоті збірної Німеччини
#Флік

Джерело - sport.ua.

Збірна Німеччини не використала свої шанси, щоб вийти в плей-оф ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер німців Ганс-Дітер Флік.

"Розчарування величезне. Я не звинувачую Іспанію [у поразці від Японії, що спричинила виліт німців]. Ніколи не дивлюсь на інші команди. Винні в цьому тільки ми самі, ми мали достатньо шансів, особливо проти Японії, а також проти Іспанії в кінці матчу.

Нам потрібно краще розвивати гравців. Ми вже багато років потребуємо 9-го номера та сильних захисників. Захист вирізняв німецький футбол протягом багатьох років. Нам потрібно повернутись до основ.

Джамал Мусіала зіграв фантастично. Мені дуже шкода такого гравця, що він більше не зіграє на цьому чемпіонаті світу.

Чи піду я у відставку? Ми швидко це вирішимо, складно відповісти зараз, одразу після гри, коли ми вилетіли. Незабаром побачимо", - розповів Флік.

Нагадаємо, збірна Німеччини переграла Коста-Рику, але залишає ЧС-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 5515
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 5551
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО 3379
Японія - Іспанія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Японія - Іспанія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1916
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 2638
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 33435
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70398 5
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8152
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 34420
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2246
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22394
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 180842 7