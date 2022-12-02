Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи Е чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Німеччини святкувала перемогу над Коста-Рикою.

Матч завершився з рахунком 4:2. Здобуті три очки не дозволили збірній Німеччини вийти до плей-оф ЧС-2022. Іспанія разом з Японією, якій програла, вийшли з групи. Німці стали третіми у групі.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група Е, 3 тур

1 грудня, 2022 рік

Коста-Рика - Німеччина 2:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Гнабрі, 1:1 - 58 Техеда, 2:1 - 70 Варгас, 2:2 - 73 Гаверц, 2:3 - 85 Гаверц, 2:4 - 90+1 Фюллькруг

Коста-Рика: Навас, Фуллер (Беннетт 74), Дуарте, Востон, Варгас, Ов'єдо (Вілсон 90+3), Агілера (Салас 46), Борхес, Техеда (Контрерас 90+3), Кемпбелл, Венегас (Матарріта 74)

Німеччина: Ноєр, Кімміх, Зюле (Ґінтер 90+5), Рюдіґер, Раум (Ґьотце 67), Ґюндоган (Фюллькруґ 55), Ґоретцка (Клостерманн 46), Ґнабрі, Мусіала, Сане, Мюллер (Хавертц 67)

Попередження: Дуарте 78