Головне
Збірна Німеччини переграла Коста-Рику, але залишає ЧС-2022
Вчора 23:00 473
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022
Сьогодні 00:19 255
Збірна Японії несподівано здолала Іспанію та виграла групу Е на ЧС-2022
Вчора 23:00 493
Збірна Марокко переграла Канаду та виграла групу F на ЧС-2022
Вчора 18:58 432
Збірна Хорватії зіграла внічию з Бельгією та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 18:57 420
Зоря та Колос не визначили сильнішого в 7 турі УПЛ
Вчора 17:15 265
Берінчик та Менді провели битву поглядів
Вчора 16:33 364
Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті
Вчора 16:11 548
Чоловіча збірна України - у ТОП-10 естафети на Кубку світу
Вчора 15:10 473
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Вчора 14:03 2603
Прямі трансляції

Коста-Рика - Німеччина 2:4: огляд матчу

Сьогодні 01:00 414 0
Коста-Рика - Німеччина 2:4: огляд матчу
#Коста-Рика, #Німеччина

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи Е чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Німеччини святкувала перемогу над Коста-Рикою.

Матч завершився з рахунком 4:2. Здобуті три очки не дозволили збірній Німеччини вийти до плей-оф ЧС-2022. Іспанія разом з Японією, якій програла, вийшли з групи. Німці стали третіми у групі.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група Е, 3 тур
1 грудня, 2022 рік

Коста-Рика - Німеччина 2:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Гнабрі, 1:1 - 58 Техеда, 2:1 - 70 Варгас, 2:2 - 73 Гаверц, 2:3 - 85 Гаверц, 2:4 - 90+1 Фюллькруг

Коста-Рика: Навас, Фуллер (Беннетт 74), Дуарте, Востон, Варгас, Ов'єдо (Вілсон 90+3), Агілера (Салас 46), Борхес, Техеда (Контрерас 90+3), Кемпбелл, Венегас (Матарріта 74)

Німеччина: Ноєр, Кімміх, Зюле (Ґінтер 90+5), Рюдіґер, Раум (Ґьотце 67), Ґюндоган (Фюллькруґ 55), Ґоретцка (Клостерманн 46), Ґнабрі, Мусіала, Сане, Мюллер (Хавертц 67)

Попередження: Дуарте 78

Коментарі ()
Популярне зараз
Японія - Іспанія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Японія - Іспанія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1875
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО 3247
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 5482
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 2603
Підтримаємо збірну України на Вемблі! Підтримаємо збірну України на Вемблі! 1740
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 5530
Рекомендуємо
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 20120 7
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37503
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 22696
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7099
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 12163 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 53994 1