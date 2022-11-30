Мексика вперше з 1978 року не вийшла з групи чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Збірна Мексики обіграла Саудівську Аравію (2:1) у заключному матчі групи С ЧС-2022, але покинула турнір через гіршу різницю голів, ніж у Польщі.
Про це повідомляє Opta.
Таким чином мексиканці вперше з 1978 року не змогли подолати групову стадію турніру. З того часу команда не пропускала плей-оф ЧС, окрім випадку у 1990 році, коли Мексику не допустили до змагань через порушення регламенту на юнацькій першості.
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Найкращими результатами країни на чемпіонатах світу є два чвертьфінали - у 1970 та 1986 роках.
1978- Mexico 🇲🇽 is eliminated in the group stage of the #FIFAWorldCup for the first time since 1978. Regression. pic.twitter.com/7svst0nZPl— OptaJorge (@OptaJorge) November 30, 2022