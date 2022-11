Мексика вперше з 1978 року не вийшла з групи чемпіонату світу

Збірна Мексики обіграла Саудівську Аравію (2:1) у заключному матчі групи С ЧС-2022, але покинула турнір через гіршу різницю голів, ніж у Польщі.

Про це повідомляє Opta.

Таким чином мексиканці вперше з 1978 року не змогли подолати групову стадію турніру. З того часу команда не пропускала плей-оф ЧС, окрім випадку у 1990 році, коли Мексику не допустили до змагань через порушення регламенту на юнацькій першості.

Найкращими результатами країни на чемпіонатах світу є два чвертьфінали - у 1970 та 1986 роках.

