Грізманн зіграв у 70 матчах збірної Франції поспіль

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн протягом п'яти років не пропускає матчі національної команди.

Про це повідомляє Squawka.

Сьогодні француз вийшов на заміну на 73-й хвилині гри з Тунісом (0:1) на ЧС-2022 і забив гол, який згодом скасували через офсайд.

Грізманн взяв участь у 70 матчах Франції поспіль. Востаннє він залишався у запасі до фінального свистка у червні 2017 року.

