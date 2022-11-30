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Грізманн зіграв у 70 матчах збірної Франції поспіль

Вчора 22:41 214 0
Сьогодні француз вийшов на заміну на 73-й хвилині гри з Тунісом
Грізманн зіграв у 70 матчах збірної Франції поспіль

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн протягом п'яти років не пропускає матчі національної команди.

Про це повідомляє Squawka.

Сьогодні француз вийшов на заміну на 73-й хвилині гри з Тунісом (0:1) на ЧС-2022 і забив гол, який згодом скасували через офсайд.

  Актуально: Туніс - Франція 1:0: огляд матчу

Грізманн взяв участь у 70 матчах Франції поспіль. Востаннє він залишався у запасі до фінального свистка у червні 2017 року.

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