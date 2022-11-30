Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Тунісу здолала Францію.
Гандрі на восьмій хвилині матчу забив гол у ворота Франції, але взяття воріт скасували через положення поза грою.
На 58-ій хвилині матчу Хазрі здійснив чудовий індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика - Манданда був неспроможний впоратись із ударом у правий нижній кут воріт - 1:0.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь Тунісу. Але і здобута перемога не дозволила збірній Тунісу вийти до плей-оф ЧС-2022.
Туніс - Франція 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 57 Хазрі
Туніс: Дахмен, Мер'я, Гандрі, Тальбі, Кешріда, Схірі, Лаїдуні, Малул, Слімане (Абді 83), Алі Бен Ромдхан (Шаалелі 74), Хазрі (Джебалі 59)
Франція: Манданда, Дізазі, Варан (Саліба 63), Конате, Камавінга, Фофана (Грізманн 73), Чуамені, Верету (Рабьо 63), Коман (Мбаппе 63), Муані, Гендузі (Дембеле 79)
Попередження: Кешріда 28