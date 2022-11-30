Головне
Збірна Австралії здолала Данію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Сьогодні 18:55 225
Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022
Сьогодні 18:57 764
Динамо розгромило Металіст у 8 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 444
Ротань може увійти у штаб Реброва в збірній України
Сьогодні 10:24 409
Польща зіграє з Аргентиною, Франція - з Тунісом: розклад матчів 30 листопада на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 568
Гол дня: Рашфорд ідеальним ударом реалізував штрафний у матчі Англія - Вельс на ЧС-2022
Вчора 23:33 579
Збірна США здолала Іран та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 23:07 747
Збірна Англії розгромила Вельс та виграла групу В на ЧС-2022
Вчора 22:54 380
Вельс - Англія 0:3. Як це було
Вчора 22:52 2959
«Об’єднані сміливістю»: FAVBET долучився до благодійного забігу від Run Ukraine
Вчора 19:26 211
Прямі трансляції

Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022

Сьогодні 18:57 764 0
Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022
#Туніс, #Франція, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Тунісу здолала Францію.

Гандрі на восьмій хвилині матчу забив гол у ворота Франції, але взяття воріт скасували через положення поза грою. 

На 58-ій хвилині матчу Хазрі здійснив чудовий індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика - Манданда був неспроможний впоратись із ударом у правий нижній кут воріт - 1:0.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь Тунісу. Але і здобута перемога не дозволила збірній Тунісу вийти до плей-оф ЧС-2022.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група D, 3 тур
30 листопада, 2022 рік

Туніс - Франція 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 57 Хазрі

Туніс: Дахмен, Мер'я, Гандрі, Тальбі, Кешріда, Схірі, Лаїдуні, Малул, Слімане (Абді 83), Алі Бен Ромдхан (Шаалелі 74), Хазрі (Джебалі 59)

Франція: Манданда, Дізазі, Варан (Саліба 63), Конате, Камавінга, Фофана (Грізманн 73), Чуамені, Верету (Рабьо 63), Коман (Мбаппе 63), Муані, Гендузі (Дембеле 79)

Попередження: Кешріда 28

Коментарі ()
Популярне зараз
Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1207
Вельс - Англія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Вельс - Англія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1075
Стали відомі перші пари 1/8 фіналу ЧС-2022 Стали відомі перші пари 1/8 фіналу ЧС-2022 1435
Гравець збірної Нідерландів познущався над захисниками Катару в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО Гравець збірної Нідерландів познущався над захисниками Катару в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО 2283
Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1724
Вельс - Англія 0:3. Як це було Вельс - Англія 0:3. Як це було 2959
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 23178 3
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 20738
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 29699 1
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 22656
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 260319
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32028 2