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Сербія та Камерун зіграли внічию у захоплюючому матчі ЧС-2022

Сьогодні 14:02 142 0
Сербія та Камерун зіграли внічию у захоплюючому матчі ЧС-2022
#Камерун, #Сербія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Сербії зіграла внічию з Камеруном.

На початку матчу збірна Сербії мала можливість вийти вперед. На 11-ій хвилині Александар Мітрович увійшов у штрафний майданчик - отримав фантастичну передачу та пробив з близької відстані, але суперника виручила штанга воріт. А на 29-ій хвилині камерунці відкрили рахунок. Після подачі з кутового в штрафний майданчик Кастеллетто відправив м'яч у сітку воріт Сербії - 1:0.

Наприкінці матчу сербські футболісти переломили хід гри, забивши двічі. Спочатку ідеально розіграний штрафний - Тадич виконав подачу, Павлович зумів вистрибнути найвище в районі одинадцятиметрової позначки та сильно пробив головою під ліву стійку - 1:1.

Вже через дві хвилини Сергей Мілінкович-Савич пробив з межі штрафного майданчика та вразив правий нижній кут воріт - 2:1 на користь Сербії. З цим рахунком команди пішли на перерву.

На 53-ій хвилині матчу серби збільшили перевагу у рахунку. Живкович віддав передачу Александару Мітровичу, якому залишалося лише відправити м'яч у порожні ворота камерунців - 3:1.

У середині другого тайму зустрічі камерунці, подібно до подвигу сербів наприкінці першої половини, забили два голи за короткий інтервал часу. На 63-ій хвилині Кастеллетто віддав передачу Абубакару, який помітив, що голкіпер суперника далеко вийшов з воріт і перекинув м'яч над ним у сітку воріт.

А через три хвилини Абубакар виконав ідеальну передачу Чупо-Мотінгу, який мав лише не схибити, пробиваючи по порожніх воротах і він із цим завданням впорався - 3:3. З цим рахунком і завершився цей цікавий матч.

Сьогодні, 28 листопада, у цій групі відбудеться ще один матч - Бразилія зіграє зі Швейцарією. Початок матчу о 18:00.

У третьому турі чемпіонату світу, 2 грудня, збірна Сербії зіграє зі Швейцарією, а Камерун - з Бразилією.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група G, 2 тур
28 листопада, 2022 рік

Камерун - Сербія 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 29 Кастеллето, 1:1 - 45+1 Павлович, 1:2 - 45+3 Мілінкович-Савич, 1:3 - 53 Мітрович, 2:3 - 63 Абубакар, 3:3 - 66 Чупо-Мотінг

Камерун: Епассі, Фаї, Кастелетто, Нкулу, Толо, Хонгла (Абубакар 55), Ангісса (Гуе 81), П. Кунде (Ондуа 67), Мбеумо (Нкудо 81), Чупо-Мотінг, Токо-Екамбі (Бассогог 67)

Сербія: В. Мілінкович-Савич, Велькович (Бабич 78), Міленкович, Павлович (С. Митрович 56), Живкович (Радоньїч 78), Максімович, Лукич, С. Мілінкович-Савич (Груїч 78), Костич, Тадич, А. Мітрович

Попередження: Нкулу 24 - Міленкович 90+2

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