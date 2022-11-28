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Бензема ще може зіграти на ЧС-2022

Сьогодні 21:09 138 0
Форвард може відновитися від травми
Бензема ще може зіграти на ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Карім Бензема

Джерело - sport.ua.

Нападник збірної Франції Карім Бензема може встигнути зіграти на чемпіонаті світу 2022 року у Катарі.

Про це повідомляє RMC Sport.

Бензема, як відомо, травмований, але відновлюється у хорошому темпі. Вже цього тижня він може повернутись до тренувань. Оскільки він залишається у заявці збірної Франції на мундіалі, то ще може зіграти за неї на пізніх стадіях плей-оф, ​​якщо команда Дідьє Дешама туди проб'ється.

Перед стартом ЧС-2022 у 34-річного форварда було виявлено травму чотириголового м'яза лівого стегна. Стало відомо, що турнір він пропустить, але Дешам не захотів міняти його у заявці.

Нагадаємо, Бензема отримає медаль, якщо Франція виграє ЧС-2022.

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