Бензема отримає медаль, якщо Франція виграє ЧС-2022

Нападник Реала отримав травму на тренуванні національної команди

Джерело - RMC Sport.

Карім Бензема отримає медаль чемпіона світу, якщо збірна Франції виграє турнір.

Про це повідомляє RMC Sport.

Нападник Реала отримав травму на тренуванні національної команди під час підготовки до початку ЧС-2022. Форвард був змушений залишити розташування збірної.

У ФІФА заявили, що оскільки французи не викликали гравця на заміну Бензема, Карім формально залишається у складі команди.

Тому у разі перемоги збірної Франції на турнірі їй вручать комплект із 26 медалей, які розподілить між гравцями Федерація футболу Франції.

Раніше повідомлялося, що атмосфера в роздягальні збірної Франції покращилася після від’їзду Бензема.