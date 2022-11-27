Головне
Збірна Бельгії сенсаційно поступилася Марокко у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 16:56 56
Зоря втратила перемогу над Минаєм у 15 турі УПЛ
Сьогодні 15:57 186
Львів програв Колосу у 15 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 182
Карпати поступилися Поліссю: результати матчів 14 туру Першої ліги
Сьогодні 14:15 217
Збірна Японії несподівано програла Коста-Риці у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 13:54 396
Зоря зіграє з Минаєм, Львів - з Колосом: розклад матчів УПЛ на 27 листопада
Сьогодні 08:24 356
Вайт переміг Франкліна рішенням суддів
Сьогодні 08:08 485
Іспанія зіграє з Німеччиною, Хорватія - з Канадою: розклад матчів 27 листопада на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 427
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 05:17 18976
Ганьба дня. Газон на стадіоні Інгульця більше схожий на город, а не на футбольне поле
Сьогодні 04:47 449
Прямі трансляції

Бензема отримає медаль, якщо Франція виграє ЧС-2022

Сьогодні 16:29 163 0
Нападник Реала отримав травму на тренуванні національної команди
Бензема отримає медаль, якщо Франція виграє ЧС-2022
#Збірна Франції з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу, #Карім Бензема

Джерело - RMC Sport.

Карім Бензема отримає медаль чемпіона світу, якщо збірна Франції виграє турнір.

Про це повідомляє RMC Sport.

Нападник Реала отримав травму на тренуванні національної команди під час підготовки до початку ЧС-2022. Форвард був змушений залишити розташування збірної.

У ФІФА заявили, що оскільки французи не викликали гравця на заміну Бензема, Карім формально залишається у складі команди.

Тому у разі перемоги збірної Франції на турнірі їй вручать комплект із 26 медалей, які розподілить між гравцями Федерація футболу Франції.

Раніше повідомлялося, що атмосфера в роздягальні збірної Франції покращилася після від’їзду Бензема.

Коментарі ()
Популярне зараз
Іспанія - Німеччина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 Іспанія - Німеччина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 1477
Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1394
Роман Яремчук святкує 27-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України Роман Яремчук святкує 27-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України 1934
Аргентина - Мексика 2:0: огляд матчу Аргентина - Мексика 2:0: огляд матчу 1667
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 18976
Франція - Данія 2:1. Як це було Франція - Данія 2:1. Як це було 3257
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3796 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 223969 3
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 16414 2
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 11413
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 20105
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37434